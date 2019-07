Il Corriere Adriatico: "Ascoli, ecco i primi gol". Bene Scamacca

Box al centro della prima pagina de Il Corriere Adriatico dedicato alla prima uscita del nuovo Ascoli di Cristiano Zanetti. "Ascoli, ecco i primi gol" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: "Contro il Foligno finisce 4-0: in rete Ninkovic, Scamacca, Di Francesco e Dio. Buone sensazioni per Zanetti, ma il cammino per i bianconeri è ancora lungo".