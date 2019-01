© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Benevento molto attivo sul fronte del mercato. Le attenzioni de Il Mattino si concentrano sull'arrivo dal Frosinone di Lorenzo Crisetig. "Il mediano - si legge - atteso oggi per la firma del contratto in prestito. Ora pressing per 'convincere' Krajnc. In avanti rispunta l'ipotesi Pasquato".