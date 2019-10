© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

"Ventura & co, appuntamento con la storia", si legge sulle colonne de Il Mattino. Salernitana prima in solitaria se oggi batte il Frosinone. Ventura suona la carica: "A me interessa come si ottengono i risultati". Kiyine mezzala con Lopez a sinistra solo se Cicerelli non darà forfait.