Il Messaggero: "Pescara a lavoro sui prestiti". Quattro verso l'addio

Punto di mercato sul Pescara dalle colonne dell’edizione abruzzese de Il Messaggero per quanto riguarda il destino degli otto giocatori in prestito presenti nella rosa di Nicola Legrottaglie, Stando a quanto riportato, a fine stagione terminerà sicuramente l’avventura all’Adriatico di Fabrizio Alastra e Fabian Pavone di proprietà del Parma, di Bettella (cartellino Atalanta) e di Luca Palmiero arrivato dal Napoli. Per quanto riguarda Luca Clemenza e Grigoris Kastanos si lavora ad una conferma, visto anche il contratto in scadenza del primo con i bianconeri. In attacco, invece, il rinnovo del prestito è l’idea per Marco Tumminello, altro talento della Dea, mentre per Manuel Pucciarelli rimane viva la possibilità di un riscatto dal prestito dal Chievo. Ma solo se dopo la ripresa dei tornei dovesse dimostrare di poter essere determinante dopo il lungo infortunio.