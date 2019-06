"Nesta-Grosso per il Frosinone. Oggi Inzaghi dirà sì al Benevento": questo è il titolo di apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato alla serie B. I due campioni del mondo del 2006 possono essere una valida alternativa per la compagine ciociara, appena retrocessa dalla serie A. Nel frattempo l'ex allenatore di Bologna e Venezia è ad un passo dal Benevento.

"In Serie B sarà una giornata importante per le panchine. Nesta è vicino al Frosinone (ma in corsa resta anche Grosso), mentre Inzaghi ieri ha rescisso con il Bologna e oggi darà il suo ok al Benevento". Notizie anche per quanto riguarda il mercato: "La Juve Stabia ha messo le mani su Bright Addae per il centrocampo (a zero dall’Ascoli) e si muove per Tounkara (Lazio)".