“Il Benevento vuole una partenza col botto”, titola così in prima pagina Il Sannio Quotidiano in edicola in vista della sfida di questa sera in casa del Pisa che aprirà la Serie B. “A Pisa i giallorossi di Inzaghi inaugureranno il campionato cadetto con al seguito i 400 tifosi. - continua il quotidiano nei sottotitolo – Inzaghi va avanti per la sua strada. Maggio non è al meglio, dal primo minuto potrebbe esserci Gyamfy”.