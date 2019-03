© foto di Giuseppe Scialla

A Cosenza la scaramanzia è una cosa seria, anzi serissima. In vista della sfida contro il Pescara infatti il club calabrese ha deciso di ripercorrere gli stessi passi che portarono alla vittoria sulla Robur Siena nella finale play off dello scorso 16 giugno giocata proprio all’Adriatico. Sesso percorso in pullman con partenza nella giornata di ieri verso Bari, stessi hotel di nove mesi fa (sia in Puglia sia in Abruzzo) e anche stesso menù. Lo riferisce Cosenzachannel.it spiegando che alcuni giocatori presenti nella storica notte di giugno hanno anche compiuto gli stessi gesti. Tutto per provare a vivere un’altra notte trionfale e tornare a casa con tre punti in più.