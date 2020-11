Serie B, la volata verso la sosta - Il calendario delle 20 società cadette

vedi letture

Archiviata l'ultima sosta per le Nazionali del 2020 anche per la Serie B inizia la volata finale prima della sosta invernale. Per ognuna delle venti formazioni della cadetteria il calendario propone un fitto programma di gare, che comprende anche i recuperi dei match non disputati causa Covid-19 e quelli di Coppa Italia in programma la prossima settimana.

Di seguito l'elenco completo dei 20 club:

ASCOLI - L'l'8/12 si recupera col Pisa

BRESCIA - Il 25/11 spazio alla Coppa Italia

CHIEVOVERONA - Doppio derby a fine anno

CITTADELLA - Con la Regia ancora nessuna data

COSENZA - Fra Coppa Italia e la prima vittoria

CREMONESE - Ultimo posto da abbandonare

EMPOLI - Dieci gare per il primato

FROSINONE - Il 2021 inizia con la SPAL

LECCE - Il big match col Monza il 3/1

MONZA - Fra Coppa Italia e recupero col Vicenza

PESCARA - Brescia ed Entella sotto Natale

PISA - A dicembre 5 gare all'Arena

PORDENONE - Il 2020 si chiude con la Regia

REGGIANA* - Incognite Cittadella e Salernitana

REGGINA - dicembre in salsa veneta

SALERNITANA - Match con la Regia da "chiarire"

SPAL - Contro il Lecce big match natalizio

VENEZIA - Contro il Chievo si chiude il 2020

VICENZA - Al Rigamonti di Brescia per aprire il 2021

VIRTUS ENTELLA - Il 26/11 in Coppa col Toro

* i pezzi facenti riferimento a Reggiana e Salernitana sono stati pubblicati antecedentemente all'esito del giudice sportivo, che ha dato la gara persa a tavolino alla formazione emiliana