© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benevento riesce a difendere il vantaggio ottenuto nel primo tempo: contro il Cittadella i sanniti vincono 1-0 grazie alla rete di Coda e si portano a -3 dal Palermo secondo. Vittoria last minute per il Perugia: in pieno recupero, con un gran gol, Melchiorri espugna il Carpi. Pareggio quasi all'ultimo anche per il Padova: Capello a un minuto dal 90' sigla l'1-1 contro il Foggia. Ecco i risultati delle gare di B giocate a partire dalle 15.

Benevento-Cittadella 1-0 (40' Coda)

Carpi-Perugia 0-1 (91' Melchiorri)

Padova-Foggia 1-1 (89' Capello; 45' Chiaretti)