Il Covid-19 attacca la B. Pres. Pisa: "Non avere di Loria e Varnier a Salerno sarebbe una beffa"

Il Covid-19 si è abbattuto sulla Serie B, trasversalmente colpita dal virus a seguito dei ritiri delle Nazionali. In Under 21, tra i giocatori del Pisa, hanno figurato il portiere Leonardo Loria e il difensore Marco Varnier, che, pur non essendo stati contagiati, sono stati sottoposti all'isolamento: la ASL locale li sta adesso trattenendo in quarantena fiduciaria, misura, questa, che scadrà il 17 ottobre, giorno della gara contro la Salernitana.

Difficilmente i due potranno quindi essere impiegati, e di questo, dalle colonne de Il Tirreno, ha parlato il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado: "Siamo in attesa di sapere dalla Asl se Varnier e Loria potranno rientrare subito o solo sabato 17. In quel caso salteranno l’impegno di Salerno in campionato. Sarebbe una beffa per noi“.