Il gioco è adesso realtà: la Serie B disponibile da oggi su PES 2020

© foto di Antonio Vitiello

Come ormai è noto, a inizio ottobre la Lega B annunciò l'accordo con Konami Digital Entertainment B.V per la licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo così l'unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l'esperienza completa della categoria.

L'accordo di licenza prevede, lo ricorodiamo, il logo del Campionato, il trofeo e le patch ufficiali, oltre ai kit autentici di gioco e nomi delle squadre che saranno aggiunti a eFootball PES 2020... a partire da quest'oggi. Come ricorda proprio la Lega B su Twitter: "🎮 Il gioco adesso è realtà. La #SerieBKT disponibile ORA solo su PES 2020".