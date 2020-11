Il gol dell'ex: Gargiulo il giustiziere. Il centrocampista del Cittadella: "Spero di farne ancora"

Il gol dell'ex. Quello segnato puntualmente da Mario Gargiulo, che ha segnato tre gol in 146' giocati.

E gol appunto non di poco conto, come ha evidenziato il centrocampista del Cittadella alle colonne de Il Mattino di Padova: "In rosa abbiamo attaccanti forti, che sicuramente mi supereranno in classifica marcatori, ma intanto è bellissimo stare lassù, anche perché quelli realizzati non sono stati gol banali: quello al Brescia, per dire, era contro la mia ex squadra. Questo invece l’ho realizzato davanti a Dionisi, che è stato mio allenatore a Imola. Ci siamo abbracciati e mi ha detto che, se proprio doveva succedere, meglio io che qualcun altro".