Il saluto di Donati al Lecce: "La vita è fatta di scelte. E questa è stata difficile"

Il difensore Giulio Donati attraverso i propri canali social ha voluto salutare il Lecce e la piazza salentina dopo aver firmato con il Monza neopromosso in Serie B: "La vita e’ fatta di scelte, alcune, come e’ stata questa difficili da prendere. L’affetto che mi lega a questa città non cambierà mai, così come lo è stato dal primo giorno che arrivai 10 anni fa. Spero di aver dimostrato tutto questo in campo, perché Lecce merita tutta la passione che un giocatore può avere. Un grazie di cuore va rivolto a tutti, dal presidente che ancora una volta si è dimostrata una persona che ama la propria squadra e cerca di dare il massimo per i propri ragazzi, il mister dal quale ho potuto imparare molto sia sotto l’aspetto tecnico che quello caratteriale, tutte le persone che lavorano intorno alla squadra, sempre gentili e disponibili, i miei compagni che mi hanno accolto fin da subito a braccia aperte e con i quali ho vissuto emozioni indimenticabili, ed infine ai nostri tifosi che hanno sempre sostenuto questa maglia con una passione enorme! Grazie".