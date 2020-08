ufficiale Monza, Donati nuovo acquisto per la difesa. Ha firmato fino al 2023

Altro arrivo in casa Monza, che annuncia il tesseramento di Giulio Donati, reduce dal campionato di Serie A con il Lecce. Di seguito il comunicato ufficiale dei brianzoli: "Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce. Poi le esperienze in B con Padova e Grosseto, e l’avventura in Germania: dall’estate 2013 al gennaio 2016 nel Bayer Leverkusen con 67 presenze, comprese le 15 con un gol in Champions League e dal 2016 al Mainz, con 88 partite tra cui 4 in Europa League. Vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21. Nel gennaio scorso è tornato a giocare in serie A con la maglia del Lecce, di cui è stato una colonna della difesa, con 20 presenze e un gol".