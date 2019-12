Juve Stabia, Addae: "Col Chievo ribaltata gara grazie alla grinta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Chievo Verona, e quando la sfida contro il Venezia, si avvicina, in casa Juve Stabia è il centrocampista Bright Addae a fare il punto della situazione: "E' stata una gara importante, difficile ma abbiamo vinto, siamo riusciti a portarla a casa. Sono anche felice di aver dato il mio contributo, arrivavo da una squalifica e avevo voglia di aiutare i compagni per disputare una partita di livello: dopo il 2-0 del primo tempo ci siamo guardati negli occhi, e abbiamo messo in campo grinta. Ora però testa al Venezia, proveremo anche li a centrare i tre punti":