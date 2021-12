ufficiale Bitonto, colpo Addae in mezzo al campo. Il ghanese ha firmato coi pugliesi

vedi letture

Dopo una lunga militanza in Serie B con le maglie di Ascoli e Juve Stabia e una parentesi in Romania con l'Hermannstadt il centrocampista Bright Addae ha deciso di ripartire dalla Serie D. Il ghanese classe '92 ha infatti firmato un contratto con il Bitonto. Questa la nota del club pugliese:

"L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Bright Christopher Addae.

Ghanese, classe 1992, Addae è un centrocampista possente di lotta e di governo che ha maturato una lunga esperienza in Italia, iniziata nel 2010 con l’approdo nelle giovanili Parma, dopo essersi laureato nel 2009 Campione del Mondo U20 con la sua nazionale, battendo in finale il Brasile di Douglas Costa e Alex Teixeira.

Dal Parma, Addae va in prestito in giro per l’Europa, dal Terrassa in Spagna al ND Gorica in Slovenia, passando però soprattutto nella Serie B italiana con Crotone e Gubbio. Nell’estate del 2014 arriva il cambio di passo nella carriera del ghanese, col passaggio all’Ascoli in Serie B: con la formazione bianconera marchigiana disputa ben 5 stagioni e colleziona 163 presenze con 9 reti messe a segno, fino ad arrivare ad indossare la fascia di capitano.

Nell’estate del 2019 passa alla Juve Stabia, mentre nello scorso campionato si trasferisce all’Hermanstadt, squadra della Serie B rumena.

Nell’attuale stagione in corso ha iniziato il campionato indossando la maglia del Lavello, rivale del Bitonto nel girone H di Serie D. Ora però l’approdo in maglia neroverde, alla corte di mister Claudio De Luca: Addae rappresenta dunque la terza operazione di mercato in ingresso condotta dal direttore dell’area tecnica, Fabio Moscelli, in questa sessione di mercato dicembrina, dopo gli arrivi di Turitto e Iadaresta. Un innesto che va dunque a puntellare ulteriormente l’organico e a rinforzare in maniera significativa il centrocampo bitontino".