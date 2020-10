esclusiva De Marco: "Ascoli ha detto no ad Addae. Montero? Nessuna bocciatura dal Monopoli"

vedi letture

Poche gare si sono giocate finora nei campionati italiani, ma qualche primo bilancio è possibile tracciarlo. Soprattutto per nomi che erano sotto i riflettori.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato l’agente Francesco De Marco per un punto sui suoi assistiti.

Colpo in prospettiva della Triestina con Natalucci, passato poi subito al Novara: perché?

“Natalucci aveva fatto molto bene sia nel ritiro che nelle prime due gare con gli alabardati, che hanno molta fiducia nel ragazzo. Non hanno però nelle intenzioni il minutaggio, che invece ha il Novara: i piemontesi, ambiziosi e desiderosi di conquistare la B, si affidano comunque ai giovani, ed essendo un progetto simile a quello della Triestina abbiamo accettato di buon grado questa soluzione”.

Si è molto parlato anche di Montero…

“Su Alvaro voglio subito precisare una cosa: il Monopoli crede in lui, l’acquisto di Marilungo non è stata una bocciatura al mio assistito. Anzi, dirò di più: Montero era corteggiatissimo dalla Turris, che avrebbe voluto questa ciliegina sulla torta per il reparto avanzato, ma il Monopoli non lo ha liberato, c’è stato proprio un veto dell’Ad Laricchia che crede molto in lui”.

Dopo nove anni, invece, Addae ha lasciato l’Italia: perché la scelta di spostarsi in Romania?

“Sul ragazzo c’erano stati interessamenti di club di Serie B e top club di C, ma lui era stato chiaro nelle sue volontà: tornare ad Ascoli o andare all’estero. Io ho provato a parlare con i marchigiani, lui li è stato molto bene ed è amato dalla piazza, ma la società mi ha detto che non rientrava nei piani tecnici. Ho visto poi che hanno comunque preso dei centrocampisti, anche un incontrista, ma noi abbiamo a quel punto deciso per l’estero: per altro l’Hermannstadt punta all’Europa League”.

In C soprattutto si parla molto di giovani. Nella sua scuderia c’è qualcuno da attenzionare?

“Conto di portare presto in C Luigi Fontana, ora al Trastevere in D. Ha svolto le giovanili nella Lazio, ora ha iniziato bene: l’obiettivo è quello di compiere un ulteriore step”.