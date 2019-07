Juve Stabia, Addae: "Sono felice. Voglio regalare soddisfazioni ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale della Juve Stabia arrivano alcune brevissime dichiarazioni di Bright Addae, centrocampista ghanese prelevato dall'Avellino: “Sono molto felice di venire alla Juve Stabia, darò il massimo per questa maglia per regalare soddisfazione ai tifosi. Ringrazio la società ed i dirigenti per la scelta fatta”.