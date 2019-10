Juve Stabia, Caserta: "Testa allo Spezia. Quagliarella? E' fantacalcio"

© foto di Giuseppe Scialla

Vigilia di gara in casa Juve Stabia, con mister Fabio Caserta che analizza il match, quasi scontro salvezza, contro lo Spezia “Dopo una vittoria si lavora sempre meglio, domani ci sarà un’altra battaglia, ma la squadra sta bene: cercheremo di fare una buona gara anche contro lo Spezia. Turn over per l'infrasettimanale? C'è da pensare ai liguri, al resto ci penseremo dopo, io devo valutare l'undici migliore per domani, è la prima cosa. Dobbiamo pensare a comportarci in base alle nostre caratteristiche, davanti troviamo squadre diverse tra loro, e proprio per questo noi dobbiamo tenere una nostra filosofia di gioco che ci faccia fare la gara rispettando quello che siamo: evitiamo le gare di attesa, non pagano. Lo Spezia a differenza nostra vuole puntare a ben altri obiettivi rispetto alla salvezza, di questo dobbiamo tenere conto, al di là del momento che stanno vivendo i bianconeri: in Serie B le difficoltà sono dietro l’angolo, bastano due gare per buttarti nel calderone o per farti salire. Non siamo diventati forti improvvisamente dopo queste due vittorie, ma dobbiamo sudare ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo, provando a centrare i tre punti per presentarsi poi a meglio martedì. Ogni singolo calciatore dovrà dare non il 100%, ma il 110%, senza pensare a gestirsi per martedì: chi è titolare deve conservarsi la maglia”.

Nota poi alle voci di mercato che vogliono Fabio Quagliarella vicino al vestire i colori gialloblù: "Quagliarella? Pensiamo alle cose reali, questo è fantacalcio. Io sono felice della rosa che ho, non trovo neppure giusto parlare di altri perché non siamo nemmeno in fase di mercato. Non so chi mette in giro le voci, ma non sono sicuramente vere. Queste cose non sono giuste per chi lotta per la maglia della Juve Stabia, io ora mi tengo stretto chi ho".