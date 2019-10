© foto di Giuseppe Scialla

Conferenza stampa in casa Juve Stabia, con Salvatore Elia che ha fatto il punto della situazione, partendo dalla preziosa vittoria centrata nel weekend contro il Pordenone: "Abbiamo subito messo in discesa la partita, siamo riusciti a sbloccarla subito e questo è stato fondamentale: sapevamo che dovevamo solo sbloccarci, abbiamo preso fiducia e ora dobbiamo continuare in questa direzione. Prima eravamo demoralizzati perché non segnavamo molto, arrivavamo sempre li ma sbagliavamo senza centrare i risultati, ma ora più che mai dobbiamo reagire, perché ci vogliamo salvare tutti insieme. Chiaro poi che non ci dobbiamo adagiare, ancora non abbiamo fatto nulla, e dobbiamo pensare allo Spezia, per cercare di prendere punti: quelli servono, ma i conti li faremo verso marzo o aprile".