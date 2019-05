La Serie B prende forma. Un torneo equilibrato su tutto lo stivale

© foto di Antonio Vitiello

Con la chiusura della Serie A inizia a prendere forma quello che sarà il torneo cadetto per la stagione 2019/2020. Rispetto alla scorsa annata sono sicuri di partecipare alla B Ascoli, Benevento, Cosenza, Cremonese, Crotone, Livorno, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia e Venezia, a cui si aggiungono le tre retrocesse dalla massima serie (Chievo Verona, Empoli e Frosinone) e le tre promosse direttamente dalla Lega Pro (Virtus Entella, Pordenone e Juve Stabia)

A questo gruppo di diciassette squadra mancano ancora tre formazioni: la perdente della finale playoff fra Cittadella ed Hellas Verona e le due promosse dai playoff di Serie C (ancora in corsa Arezzo, Catania, Feralpisalò, Imolese, Piacenza, Pisa, Triestina e Trapani) per una Serie B che si disegna in perfetto equilibrio fra nord, centro e sud dello stivale.

Un asterisco, a causa delle querelle su Palermo e Foggia, meritano Salernitana e Venezia. Il "rischio" playoff incombe fino ad una scelta definitiva della giustizia. In quel caso il quadro potrebbe cambiare, per una Serie B che cambia volto. Ancora una volta.