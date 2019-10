Le pagelle del Benevento - Difesa d'acciaio, Viola leader

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pagelle del Benevento, che nella giornata di oggi ha battuto 1-0 il Perugia nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Per i sanniti è il quinto successo in campionato e la squadra di mister Filippo Inzaghi mantiene l’imbattibilità in questo inizio di stagione.

Montipò 6,5 Poco impegnato nel primo tempo, viene chiamato in causa nel finale quando Falzerano lo impegna e lui risponde presente. Nella ripresa ordinaria amministrazione.

Tuia 7 Buone chiusure in mezzo all’area che gli fanno guadagnare gli applausi del Vigorito. Punto di riferimento per la difesa locale, che sbaglia poco anche grazie alle sue giocate.

Letizia 7,5 Ottima lettura di gioco da parte del difensore, che è bravo a scegliere i tempi giusti e dare il via alle azioni della sua squadra. Positivo.

Antei 7 Più volte presente al limite dell’area per mettere in mezzo palloni di gioco che non sono mai piacevoli per la difesa della formazione ospite. Anche in difesa il giudizio è positivo, aiutando a chiudere ogni varco.

Caldirola 7 Buoni interventi volti a liberare l’area soprattutto nei calci piazzati oppure nei cross che sono piovuti dalle parti di Montipò.

Hetemaj 6 Impegnato a centrocampo, prova a servire i suoi compagni in avanti. Ammonito nel primo tempo (dal 42’ s.t. Del Pinto sv Troppo poco in campo)

Viola 7,5 Il capitano del Benevento è presente e tra i più positivi nel corso del match, avvicinandosi spesso alla porta di Vicario ma trovando l’opposizione della retroguardia ospite. Punto di riferimento e tra i migliori in campo.

Tello 5,5 Sulla fascia serve spesso palloni invitanti ai compagni di squadra. Il secondo giallo è ingenuo e gli costa una pesante insufficienza, dato che poteva evitare.

Insigne 7 Indiavolato sulla fascia destra, è lui a fornire l’involontario assist ad Armenteros per il gol dell’1-0, dato che tutto nasce da un suo colpo di testa respinto da Vicario (dal 24' s.t. Kragl 6 Contributo sufficiente alla causa del Benevento, dove non commette errori e aiuta i suoi compagni).

Armenteros 7 Cerca il penalty al 5’ dopo contrasto con Gyomber, trova il gol grazie alla sua capacità di rimanere in piedi dopo la corta respinta di Vicario. Punto di riferimento (dall’11’ s.t. Improta 6,5 Generoso e tanto lavoro sporco. Fondamentale)

Coda 6,5 Generoso e si sacrifica per la squadra, a discapito delle occasioni da rete.