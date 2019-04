Le pagelle del Benevento - Male Antei e Caldirola, bene Asencio

Risultato finale: Benevento-Palermo 1-2

© foto di PhotoViews

Montipò 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Maggio 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso. Sfiora il gol nell'assalto finale.

Antei 5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo, male in occasione del gol di Nestorovski. A corrente alternata anche nella ripresa.

Caldirola 5 - Non riesce a recuperare su Nestorovski. In difficoltà nella ripresa, male in occasione del gol di Puscas.

Improta 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Viola 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Bandinelli 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara. Finisce da centrale dopo espulsione di Lucioni.

Del Pinto 5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 76' Insigne 6.5 - Frizzante, suo l'assist per il gol di Asencio).

Ricci 6 - Primo tempo elettrico, coglie una clamorosa traversa, sfiora il gol in più di una circostanza. Scompare nella ripresa. (Dal 62' Asencio 6.5 - Il suo ingresso dà imprevedibilità e peso offensivo: premiato con il gol).

Coda 5.5 Si integra bene con Armenteros, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno.

Armenteros 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trovo. Esce dopo un'ora di gioco. (Dal 76' Buonaiuto 6 - Ci prova, ma Brignoli gli dice di no).