Le pagelle del Chievo - Vignato ci prova, difesa colpevole

Risultato finale: Frosinone-Chievo 2-0

Semper 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Dickmann 5 - Soffre Beghetto e Dionisi, non riesce a prendergli le misure.

Vaisanen 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Cesar 5.5 - In difficoltà con Dionisi e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Cotali 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Leverbe 5 - Causa un rigore, fatica a contrastare gli avverari. Via dopo un'ora. (dal 58' Vignato 6.5 - Sfiora il gol, dà saggio della sua tecnica.)

Segre 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, non riesce ad essere incisivo. Battuto dalla mediana avversaria.

Obi 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Giaccherini 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla trequarti, cala alla distanza. (dal 74' Garritano s.v. - )

Rodriguez 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Rovaglia 6 - Prima da titolare malgrado la giovane età di disimpegna con dignità. (dal 51' Ceter 6.5 - Buono spezzone di gara, uno degli ultimi a mollare.