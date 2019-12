Le pagelle del Crotone - La decide Marrone, nel trionfo c'è tanto Cordaz

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale

Frosinone - Crotone 1-2

24' Mazzotta (C); 44' Paganini (F); 90' Marrone (C)

Cordaz 7 - Dopo un'ora e passa di ordinaria amministrazione, eccettuando un gol, i colpi di sole e lo scontro fisico e verbale con Dionisi, deve superarsi proprio a tu per tu con quest'ultimo. Intervento super, che pesa in maniera decisiva sulla vittoria finale.

Cuomo 6,5 - Confermato ancora nei tre di difesa, il giovane prodotto del vivaio calabrese si conferma attento, e su buoni livelli prestazionali. Nell'unica occasione in cui Dionisi scappa (a tutti), può ringraziare Cordaz.

Marrone 7 - Il ruolo ormai gli calza a pennello, e nel finale di match fa di tutto per segnare. Prima prende le misure, mandando fuori di poco su corner, poi la decide al novantesimo al con una ribattuta aerea sugli sviluppi di punizione.

Golemic 6 - Rientra dopo lo stop disciplinare, e dei tre là dietro è quello che si prende i maggiori rischi. Non costano nulla, alla fine, ma deve imparare a dosare un minimo la sua grande potenza, ed irruenza.

Mustacchio 6,5 - Fa venire il mal di testa a Zampano nei primi quarantacinque minuti, scendendo a ripetizione sulla corsia e sfornando l'assist del provvisorio vantaggio. Cala un po' secondo tempo, viene sostituito nel finale.

(dal 78' Rutten s.v.)

Messias 6 - Partendo dalla posizione di interno destro, finisce a svariare in ogni parte di campo con il pallone sempre incollato al suo piede mancino. La qualità non gli manca, precisione e freddezza nel concludere forse un po' sì.

Barberis 6,5 - Impegna Bardi severamente in apertura con un gran mancino: il portiere di casa si fa trovare pronto. Ci riprova su punizione in apertura di ripresa, ma manda alto. C'è comunque il suo zampino anche alla fine, nella punizione dell'1-2.

Molina 6 - Una prima mezz'ora di buon livello per lui, visto che le principali iniziative calabresi dei primi minuti passano dai suoi piedi. Nel resto dell'incontro, però, comincia a badare al sodo e si eclissa un po'.

Mazzotta 7 - Apre le danze allo Stirpe buttandosi in area di rigore per depositare in rete il cross preciso dell'esterno di fascia opposta. La felicità di chi fa il 3-5-2. Si perde Paganini sul gol dell'1-1, ma mette la testa sul pallone che decide l'incontro.

Vido 6 - Vuole sfruttare la chance da titolare, e si vede anche nelle energie da lui profuse sul terreno di gioco nella fase di non possesso. A livello di pericoli non si vede granché, fa ammonire un paio di avversari prima di finire il gas.

(dal 70' Gomelt 6 - Il croato entra con la situazione ancora tutta in bilico, e la sua lucidità nel palleggio si rivela comunque preziosa a suo modo per non sprecare i pochi palloni giocati dalla squadra ospite in quelle fasi concitate).

Simy 5,5 - Ha un peso specifico non indifferente là davanti, anche se i suoi compagni lo cercano poco, e lui non si impegna granché per districarsi dalla morsa avversaria. Incisivo quasi zero, mezzo punto in più per la generosità nel pressing.