Le pagelle del Livorno - Male Boben, Dumitru non si vede. Bene Gori

Risultato finale: Perugia-Livorno 3-1

Zima 6 - In avvio è prodigioso sul destro ravvicinato di Han e sul doppio siluro di Verre. Al terzo tentativo l'ex Samp lo buca, con un radente non irresistibile che riesce però soltanto a sporcare. Nella ripresa il Perugia dilaga e lui è esente da colpe. Nel finale il colpo di coda sul mancino velenoso di Dragomir.

Gonnelli 5 - Patisce i frequenti cambi di passo degli umbri e non trova contromisure all'opposizione caotica imbastita dalla difesa amaranto. Non accorcia in tempo su Carraro che timbra il raddoppio, al sessantesimo si fa ammonire per un intervento ruvido su Verre.

Di Gennaro 5 - Fatica terribilmente a coordinare i movimenti della linea ed è sovente preso d'infilata dalle iniziative opposte. Non ha responsabilità dirette sui tre gol dei biancorossi, ma anche lui è coinvolto nel marasma generale che contraddistingue il pomeriggio del Livorno.

Boben 4 - Tradisce la fiducia di Breda ed è l'anello debole della retroguardia. Verre lo fa secco con semplicità disarmante sul primo sigillo. Si fa scavalcare dalla traiettoria disegnata da Falzerano in occasione del bis di Carraro, e commette fallo da rigore su Han. Un disastro su tutta la linea.

Valiani 5 - Mazzocchi lo disinnesca con relativa facilità: pochi, e mal eseguiti, i suoi break sulla destra. Rincula senza soluzione di continuità per rifornire la difesa nelle fasi più spinose, ma il suo apporto è pressoché nullo.

Rocca 5 - Stretto nella morsa dei centrocampisti opposti che concedono pochissimo spazio di manovra. Con Luci non imbastisce un filtro sufficientemente efficace e in palleggio non smista con la prorpietà che una transizione fluida richiederebbe.

Luci 5 - Compleanno amaro per il capitano amaranto. Leadership esemplificata dal gesto d'incoraggiamento al debuttante Gori prima della battuta del penalty, ma non riempie la sua gara di giocate utili alla causa. Due conclusioni ambiziose che non impegnano Gabriel.

Porcino 5 - Troppo poco per mettere un po' di pepe nella costruzione piatta dei toscani. Non sfonda su Rosi e non riesce a calibrare in area palloni (quantomeno potenzialmente) velenosi.

Giannetti 5 - Raccordo designato da Breda in virtù del forfait di Diamanti, arranca sulla trequarti e non riesce a fare le veci dell'ex Bologna. Cala alla distanza e la sua gara naufraga a inizio ripresa, quando è richiamato alla base in favore di Gasbarro. (Dal 53' Gasbarro 5,5 - Anche lui in confusione nel finale).

Raicevic 5 - Il primo sussulto dei toscani porta la sua firma: arma il destro su un errore in uscita di Falzerano e scalda i guanti a Gabriel. Poi più nulla, fino all'intervallo. Leitmotiv che non muta nella ripresa: lo rileva Gori, poco prima di rimettere tutto in discussione. (Dal 63' Gori 7 - La nota lieta di giornata: rigore procurato e trasformato. Che impatto).

Dumitru 4,5 - Non lega con Raicevic e patisce l'inerzia di una contesa che sembra estrometterlo senza appello. Si danna, ma anche nei duelli di fisico è sostanzialmente annullato dalla premiata ditta Sgarbi-Gyomber. (Dal 78' Canessa s.v.).