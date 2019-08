Le pagelle del Pescara - Bettella svagato, Bruno in affanno

Salernitana-Pescara 3-1

Davide Bettella

Fiorillo 6 – Può poco o nulla sui tre gol, ma ne evita almeno un altro paio, facendosi trovare pronto.



Balzano 5 – Kiyine lo fa ammattire e lo costringe sulla difensiva per quasi tutto il match.



Bettella 5 – Il suo voto sarebbe potuto essere più alto, ma prima collabora involontariamente al vantaggio granata con una deviazione decisiva, poi sul raddoppio regala ingenuamente il pallone a Jallow. Eppure compie diversi interventi di grande personalità, ma gli errori pesano tanto.



Campagnaro 6 – Riequilibra momentaneamente la gara con una precisa incornata, ma non basta. Ci mette esperienza e fisico contro gli avanti granata.

Del Grosso 5,5 – Contenuto alla grande da Cicerelli, arriva raramente al traversone e fatica in difesa.



Busellato 5,5 – Lontano parente del mastino cui siamo abituati. Ci mette la consueta intensità, ma non riesce a pungere. Dal 71’ Ventola 5 -Un’ombra in mezzo al campo, perde anche alcuni palloni pericolosi.

Bruno 5 – Decisamente male l’esperto centrocampista, costretto sempre ad inseguire. Atleticamente fatica e lo si nota.

Memushaj 5,5 – Avvia l’azione del Pescara, ma non sempre con la giusta lucidità. Trova qualche corridoio invitante, ma poco altro. Si guadagna la punizione del pareggio e pennella sulla testa di Campagnaro il pallone del pareggio.

Galano 5,5 – Trova sulla sua strada un osso duro come Jaroszynski che gli concede pochissimo. Ad inizio ripresa prova a guidare la controffensiva abruzzese, ma non riesce mai a creare superiorità.

Tumminello 5 – Resta statico per tutto il match, finendo con l’essere annullato da Migliorini e soci. Dall’83’ Di Grazia sv

Brunori 5,5 – E’ quello che ci prova di più ma con scarsi risultati. Nel primo tempo non vede palla contro Karo, mentre nella ripresa offre qualche inserimento insidioso. Troppo poco per uno dalle sue qualità. Dal 91’ Maniero sv.