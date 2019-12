Le pagelle del Pescara - Male quasi tutti. Memushaj d'esperienza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Perugia-Pescara 3-1

Kastrati 5 - Non perfetto in occasione dei primi due gol, sbaglia su Dragomir e causa il rigore che chiude la partita agli avversari.

Ciofani 6 - Spinta costante sulla fascia, mette in mezzo numerosi cross mai sfruttati dagli attaccanti.

Bettella 5,5 - Il duo difensivo del Pescara va in difficoltà su Iemmello e sugli inserimenti di Buonaiuto e Capone.

Scognamiglio 5,5 - Pagella simile al compagno di reparto, Iemmello è spesso troppo solo di muoversi sul fronte offensivo.

Masciangelo 6 - Sulla fascia viene servito raramente ma offre buona corsa e copertura spesso attenta sugli avversari.

Busellato 5,5 - Soffre la corsa di Nicolussi e Carraro, è un po' ingenuo in occasione dell'ammonizione nel primo tempo che poi probabilmente condiziona la sua gara.

Kastanos 5,5 - Prova a dare geometrie a centrocampo, qualche volta ci riesce ed altre no.

Memushaj 6 - Subisce un rigore grazie all'esperienza ed è il più pericoloso dei suoi, anche nel finale.

Pepin Machin 6 - Uno dei pochi ad offrire buone giocate nel primo tempo, è freddo dal dischetto e realizza il gol della speranza per la squadra di Zauri. Poi nel finale però scompare.

Galano 5 - Chiuso sempre bene dalla difesa avversaria, non riesce mai a liberare il sinistro che spesso in stagione aveva fatto male agli avversari.

Borrelli 5 - Dopo le buone prove delle ultime uscite, l'attaccante viene ingabbiato dai difensori avversari e riesce raramente a liberarsi in area. (dal 53' Maniero 5,5 - Entra nel momento in cui il Pescara prova il forcing per il pareggio, ma viene anche lui coperto sempre bene dalla difesa del Perugia).