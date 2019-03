Le pagelle dell'Ascoli - Disfatta storica, non si salva nessuno

Risultato finale: Lecce-Ascoli 7-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milinkovic-Savic 4.5 - Ne becca sette, ne evita un paio. Un incubo dal 1' al 90'.

Andreoni 4 - Gara da incubo, non ne indovina una. Gli scappano da tutte le parti.

Brosco 4 - Va in difficoltà assieme ad Andreoni. La catena di destra non riesce in alcun modo ad arginare la marea giallorossa.

Padella 4 - Prestazione negativa anche per lui. Molto complicato reggere l'urto di La Mantia e compagni.

D'Elia 4 - Zero spinta, interventi al limite e un giallo che limita la sua azione.

Addae 4.5 - Non riesce a trovare il bandolo della matassa. Travolto dal centrocampo di Liverani.

Troiano 4.5 - Malgrado la sua esperienza non può nulla contro la serata di grazia del Lecce. (Dal 64' Iniguez s.v. - )

Cavion 4.5 - Corre a vuoto, poca spinta in mediana, zero filtro in fase di non possesso.

Ninkovic 4.5 - Errori nei passaggi, buona volontà e un tiro in porta. Insufficiente come gli altri compagni.

Beretta 4.5 - Fa il solletico alla difesa del Lecce. Serata da dimenticare in fretta. (Dal 75' Baldini s.v. - )

Ciciretti 5 - Si batte, ma sbatte contro il muro del Lecce. Un tiro e poco più. (Dal 78' Chajia s.v. - )