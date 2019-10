Le pagelle dell'Ascoli - Leali c'è. Ninkovic delude

Risultato finale: Cremonese-Ascoli 1-0

Leali 7 - Almeno cinque parate degne di nota, capitola solo su un grandissimo gol di Soddimo.

Pucino 6 - Si tiene molto alto, spinge e crossa sulla fascia. (dal 77' Laverone s.v. )

Brosco 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo, ma in generale non demerita.

Gravillon 6.5 - Deve sudare tanto per contenere Soddimo e Ceravolo. Si grava anche di un giallo, lotta come un leone nel finale.

D'Elia 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Cavion 5.5 - Timido, senza infamia e senza lode in mezzo al campo. Ha vissuto serate migliori.

Petrucci 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi anche se si limita troppo al compitino.

Padoin 5.5 - Spreca una buona chance nel primo tempo, poi va a sprazzi. Meglio in fase di non possesso.

Ninkovic 5 - Prestazione incolore del trequartista. Esce, però, visibilmente contrariato con Zanetti. (dal 60' Chajia 5.5 - Parte bene, poi si affloscia.)

Da Cruz 5.5 - Nel primo tempo va a corrente alternata, sale di ritmo alla distanza. Unico neo (alla fine determinante): troppe palle perse.

Ardemagni 5.5 - Fa quello che può contro la difesa di casa. Esce dopo un tempo per un problema fisico. (dal 46' Rosseti 5.5 - Il suo ingresso non cambia la musica)