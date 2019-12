Le pagelle dell'Empoli - La Gumina graffiante, centrocampo in affanno

Antonino La Gumina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brignoli 6,5 - Incolpevole sul gol di Lombardi, ma si dimostra attento sulle conclusioni granata. Superlativo nella ripresa sull'incornata di Djuric, che poi lo grazia sulla ribattuta.

Pirrello 6 - Contiene bene le discese di Kiyine, concedendogli sempre poco campo. Stringe spesso verso il centro fungendo da terzo centrale ma non spinge praticamente mai. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Dall 74' Nikolau 5 - Il suo ingresso non porta i frutti sperati. Tocca pochissimi palloni.

Maietta 5,5 - Non una giornata indimenticabile per il centrale di Muzzi, che sbaglia tanto in disimpegno, aprendo delle autostrade agli attaccanti granata. Soffre la vivacità di Gondo, ma se la cava di mestiere.

Romagnoli 6 - Prova senza grosse sbavature da parte del numero 6, che si fa notare anche sui calci piazzati.

Veseli 5 - In costante sofferenza sugli affondi di Lombardi che lo fa ammattire, costringendolo spesso alle maniere forti. Prova qualche traversone, ma senza la giusta convinzione.

Frattesi 6,5 - Il più pimpante della linea mediana empolese. Gioca tanti palloni in zona avanzata, inserendosi negli spazi dove riesce a pungere.



Ricci 5 - Pasticcione in impostazione, fatica nel confronto coi propri dirimpettai. Perde alcuni palloni sanguinosi che potevano costare tanto.

Bandinelli 5 - Corre tanto, ma talvolta senza costrutto. Non riesce ad entrare mai nel vivo dell'azione né a pungere in zona offensiva. Dal 67' Fantacci 6 - Riesce a farsi ammonire dopo appena sessanta secondi, ma il suo ingresso scuote i compagni di squadra.



Bajrami 6 - Sonnecchia per lunghi tratti del primo tempo, ma quando si accende fa male. Regala a La Gumina un pallone al bacio per il pareggio. Cresce nella ripresa. Dall'80' Laribi

Mancuso 5 - Si scontra a più riprese contro il muro difensivo granata. Non riesce praticamente mai a pungere, ma nel finale sciupa clamorosamente la palla del potenziale successo.



La Gumina 6,5 - Realizza il gol del pareggio al termine di un'azione personale e di una bella triangolazione con Bajrami. Da solo tiene in costante apprensione la retroguardia granata.