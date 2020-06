Le pagelle della Cremonese- La difesa regge un tempo, male Ciofani

Ravaglia 5,5 - Incassa tre gol, ma due su calcio di rigore. Non può nulla sul colpo di testa di Di Tacchio, va in bambola quando Cerci prova a sorprenderlo sul suo palo direttamente su palla inattiva.

Bianchetti 5,5 - Fa a sportellate con Djuric e nel complesso vince il duello, va invece in difficoltà quando le forze fisiche vengono meno ed entra un peperino come Jallow.

Terranova 6 - Giannetti non attraversa un grande periodo e lui ne approfitta per sradicargli dai piedi tutti i palloni.

Ravanelli 6,5 - Per un'ora è un gigante, tutti i palloni che transitano dalle sue parti lo trovano prontissimo. Per due volte sfiora anche il gol del vantaggi,o sulle palle inattive a favore è quasi immarcabile.

Zortea 6,5 - Bisoli lo rimprovera spesso per alcuni errori in fase di disimpegno e di copertura, a lui spettava il compito di non farsi sorprendere dai tagli di Lombardi. Nel finale, però, pesca un jolly prezioso e fortunoso. (Dal 44′ st Claiton sv);

Mogos 5 - L'atteggiamento difensivo della Cremonese si evidenzia nella sua insolita posizione in campo, gli viene chiesto principalmente di coprire e non lo fa come Bisoli vorrebbe. (Dal 30′st Crescenzi 5 - Non entra in partita e viene puntualmente saltato),

Valzania 6,5 - Per 60 minuti è il migliore in campo, cuce gioco e mette ordine che è uno spettacolo. Fisiologico calo quando la Salernitana fa l'assalto finale.

Arini 4,5 - Salerno non gli porta bene, stavolta si becca un cartellino rosso che guasta una partita già di per sè non buona.

Gustafson 5,5 - Da uno come lui ci si aspetterebbe sempre qualcosa in più, la qualità non gli manca e meriterebbe la sufficienza ma becca mezzo voto in meno per un paio di palloni che innescano il contropiede granata.

Celar 7,5 - L'eroe dell'Arechi, una doppietta che non basta per vincere ma che fa tanto morale. Immediata ripartenza quando Migliorini e Jaroszynski fanno la frittata, sul secondo gol ha il merito di seguire l'azione e di crederci. (Dal 43'st Castagnetti sv)

Ciofani 5 - Altro giro, altra insufficienza. Non è la sua stagione, anche contro la difesa della Salernitana che è in giornata no non riesce a timbrare il cartellino. (Dal 30'st Parigini 6 - Il suo ingresso consente alla Cremonese di ripartire e di guadagnare con disinvoltura la metà campo avversaria. Buon impatto).