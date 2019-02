Le pagelle della Salernitana - Casasola ingenuo, Calaiò impalpabile

Emanuele Calaiò

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Micai 6 – Sempre attento sui traversoni, compie un autentico miracolo su Gustafson nel primo tempo. Non può nulla sul gol.

Mantovani 6 – Tiene bene la posizione concedendo poco dal suo lato, sia a destra, sia quando viene dirottato sulla sinistra.

Migliorini 6 – Altra prova di spessore per l'ex Avellino, un muro contro cui si infrangono a più riprese i tentativi scaligeri.

Gigliotti 4,5 – E’ senza dubbio il punto debole della retroguardia granata. Costantemente in affanno sulle incursioni di Lee e di Faraoni. Dal 46' Pucino 6 - Entra ottimamente in partita, recuperando diversi palloni. Salva su Vitale lanciato a rete.

Casasola 5 – Corre, difende e scodella buoni palloni per i compagni, ma pesa il rosso rimediato nel finale.

Di Tacchio 6,5 – Si fa sentire come di consueto a centrocampo, battagliando su ogni pallone. La manovra parte sempre dai suoi piedi e rappresenta un costante punto di riferimento per i compagni.

Minala 5 – Ci mette la grinta ma è spesso troppo farraginoso in fase di possesso. Dal 79' A. Anderson 6 - Entra col giusto piglio guadagnando punizioni a ripetizione e velocizzando la manovra granata.

Lopez 6 – Ingaggia un duello maschio con Lee, rimediando un giallo evitabile dopo pochi minuti. Nononstante la rapidità del dirimpettaio concede poco e lotta su ogni pallone.

Mazzarani 6 – Buona gara nel primo tempo, quando i suoi movimenti tra le linee contribuiscono a rendere ariosa la manovra granata. Cala vistosamente nella ripresa.

Jallow 6 – Tra i più pericolosi in assoluto, sfiora l'eurogol nel primo tempo con un destro a giro. Dal 64' D. Anderson 5,5 - Qualche spunto e poco più per l'olandese, che non riesce ad incidere.

Calaiò 5,5 – Impalpabile la prova dell'arciere, che dialoga poco con i compagni e gode di pochi palloni realmente giocabili.