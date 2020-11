Lecce, altri tre giovani in rampa di lancio: Borbei, Monterisi e Oltremarini

Sergio Maselli e Roberto Pierno, entrambi classe 2001, potrebbero essere stati soli i primi due giovani della Primavera del Lecce a trovare spazio con la prima squadra allenata da Eugenio Corini, un tecnico che sta dimostrando coi fatti di credere molto nei talenti delle giovanili giallorosse. Il centrocampista ha esordito da titolare in Coppa Italia contro il Torino, mentre in campionato ha trovato spazio contro Ascoli, Pescara e infine Virtus Entella. Contro i liguri ha fatto il suo esordio invece il terzino destro Pierno, anche se nel ruolo di mezzala, altro talento su cui il Lecce, e in particolare il presidente Sticchi Damiani, crede moltissimo visto che l’obiettivo della società non è solo tornare subito in Serie A, ma anche sfornare talenti che possano rappresentare il futuro sia in termini tecnici sia in termini economici.

Come riporta Pianetalecce.it sono tre i giocatori che appaiono, più di altri, pronti al salto di qualità: il portiere Alexandru Gabriel Borbei, classe 2003 su cui lo stesso numero uno salentino in passato si è sbilanciato, Ilario Monterisi, difensore centrale classe 2001 che da inizio anno è stato stabilmente promosso in prima squadra per imparare dai colleghi più esperti, e infine Samuele Oltremarini, attaccante classe 2002 autore di 5 gol in altrettante gare con la Primavera