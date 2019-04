L’attaccante del Lecce Filippo Falco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia in programma a Pasquetta: “Sono contento per la mia prestazione contro il Carpi, era una partita importante che dovevamo vincere. A Cremona invece il mister ha deciso di tenermi inizialmente in panchina, ma se dopo aver riposato gioco come fatto con gli emiliani allora ben venga non partire dall’inizio. - continua Falco come riporta Pianetalecce.it - Io mi sento indispensabile come tutti i miei compagni perché ogni calciatore di questa rosa ha dimostrato di poter dare il proprio contributo alla causa. Mancano quattro gare e saranno altrettante finali, dobbiamo vincerle tutte se non vogliamo fare calcoli in ottica promozione diretta”.