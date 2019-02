Lecce, Palombi: "Voglio la doppia cifra. Mi piacerebbe restare qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Lecce Simone Palombi in conferenza stampa ha parlato dei propri obiettivi stagionali e del futuro: “Sono contento di aver segnato e aver contribuito a portare a casa un buon pari su un campo difficile. Otto gol li avevo raggiunti a Terni e rappresentano il mio record fra i professionisti. Ho raggiunto così il mio primo obiettivo, ma non voglio fermarmi e punto alla doppia cifra. Futuro? Non penso alla Lazio anche se il mio cartellino appartiene a loro, mi godo il momento, questa città e questa società che sono fantastiche. Mi piacerebbe restare qui anche l’anno prossimo. - conclude Palombi come riporta Pianetalecce.it – Concorrenza? È stimolante e aiuta a far bene e dare il massimo. A gennaio sono arrivati due giocatori importanti come Tachtsidis e Tumminello che hanno alzato il valore della squadra. Poi sta al mister scegliere la formazione migliore di volta in volta. Liverani è stato il primo a credere in me e mi sta aiutando a crescere, gli devo tanto”.