© foto di Andrea Rosito

Il Lecce per almeno due mesi dovrà fare a meno del centrocampista Manuel Scavone protagonista di un brutto infortunio nella sfida contro l’Ascoli che aveva fatto temere per conseguenze più gravi. Ora in casa salentina si pensa a come colmare questa assenza visto che nella rosa non ci sono giocatori con caratteristiche simili a quelle dell’ex Parma. Difficile, per non dire impossibile, che la società torni sul mercato alla ricerca di un sostituto fra gli svincolati, mentre resta viva la pista della soluzione interna con la promozione a titolare di un giocatore che finora ha giocato meno. Secondo Pianetalecce.it sul centrosinistra del centrocampo a tre potrebbe agire uno fra Tabanelli e Petriccione – che finora si sono contesi il centrodestra – anche se Liverani potrebbe pensare di arretrare Mancosu dalla trequarti e liberare un posto per l’olandese Thom Haye che finora ha collezionato appena 8 gettoni di presenza in campionato.