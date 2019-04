© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani intervistato da Sololecce.it ha parlato in vista della sfida contro la Cremonese dove la squadra sarà seguita da oltre duemila tifosi: “Voglio ringraziare i tifosi che in un turno infrasettimanale, alle 19 di mercoledì, sono venuti in 12mila allo stadio. Sono numeri incredibili che dimostrano che c’è un clima bellissimo e che speriamo possa durare il più possibile. Di Serie A non parlo, neanche se questa intervista dovesse andare avanti all’infinito. - continua Sticchi Damiani – Cremona? Ci saranno duemila tifosi e sarà una giornata bellissima, un’occasione per abbracciare tutto il nord, e anche l’estero, giallorosso come successo con Carpi e Verona. Spetta a noi regalare una gioia immensa alla nostra gente, ai nostri fuorisede e ai nostri emigrati”.