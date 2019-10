© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce tuttopisa.com, i presidente della Lega B Mauro Balata è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Il Neroazzurro in onda sull'emittente pisana 50 Canale affrontando molte tematiche, tra le quali quella relativa all’inserimento della tecnologia in B: “Sono favorevole all’utilizzo del Var che, personalmente, ho portato avanti in maniera convinta. Pur con le criticità del caso, è uno strumento che ha dato grandi risultati. A mio avviso è uno strumento che anche dal punto di vista dell’asset patrimoniale della Serie B può portare benefici. C’è un periodo previsto dai regolamenti di sperimentazione che può durare alcuni mesi: entro la fine dell’anno, dopo alcuni passaggi obbligatori, avremo il via libera. L’auspicio, seppur con la dovuta prudenza, è di averlo a tutti gli effetti almeno per playoff e playout di modo poi da poter partire a pieno regime dalla prossima stagione. Tutte le settimane stiamo facendo verifiche per l’utilizzo di questa tecnologia".