LIVE TMW - Ascoli, Zanetti: "Un plauso ai ragazzi, hanno giocato col cuore"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.06 - Esce a testa alta dalla Coppa Italia l'Ascoli. La formazione marchigiana ha perso 3-2 sul campo del Genoa dopo una buona partita. Fra pochi istanti il tecnico bianconero Paolo Zanetti parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.18 - Paolo Zanetti entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Pensavate di vincerla?

"Sì. Ci abbiamo fatto un po' la bocca quando ribalti la partita in uno stadio del genere contro una squadra di Serie A. E' evidente che a questi livelli gli errori si pagano. Si parla di dettagli però si paga qualcosa. A parte al rammarico ci sta, devo fare un plauso ai miei giocatori che hanno retto per tutta la partita con grande cuore".

Thiago Motta vi ha studiato?

"E' una domanda da fare a lui. A volta lo abbiamo sopportato bene, a volte no. Dipende dalle partite. A livello di palleggio non mi aspettavo una gara dove guidavamo il gioco. Avevamo preparato la gara per andar via in contropiede. Nel primo tempo non lo abbiamo fatto, nella ripresa sì".

Entrate in campo sempre per vincere.

"Oggi a livello di atteggiamento ci siamo un po' snaturati. In genere cerchiamo di essere più aggressivi. Magari non ci riusciamo sempre ma noi vogliamo provare ad imporci ovunque. La mia idea di calcio è questa, mi piace creare occasioni, abbiamo un buon numero di occasioni create. Magari subiamo un po' di più ed è lì che dobbiamo migliorare".

20.23 - Termina la conferenza stampa di Paolo Zanetti dopo la sconfitta contro il Genoa.