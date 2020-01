Livorno, attacco in difetto: urgono i rinforzi

© foto di Federico Gaetano

Che tra i principali problemi del Livorno ci sia il reparto avanzato è cosa nota. Attacco poco prolifico, e ora anche numericamente in difetto, se si considera la partenza di Filip Raicevic (approdato in prestito ai polacchi dello Slask Wroclaw) e i dubbi legati alla permanenza di Fabio Mazzeo, che ha comunque deluso le aspettative iniziali, e Manuel Marras, ambito dalla Juve Stabia.

Sarà su quel versante, quindi, che si concentreranno le attenzioni del club, e già tanti sono i nomi accostati alla rosa labronica. Tra questi, quello di Niccolò Giannetti della Salernitana, per il quale si era per altro parlato di uno scambio che avrebbe visto l'arrivo in Campania del già citato Mazzeo.

Si va poi a Eric Lanini, della Juventus U23, ambito però anche dal Cittadella e da mezza Serie C, fino ad arrivare alla pazza idea Daniele Ragatzu, che difficilmente lascerà il Cagliari e la Serie A; l'ultimo nome emerso è quello di di Jerry Mbakogu, ora in Croazia all'Osijek.

Esclusa quasi subito, invece, la pista che portava a Valeri Bojinov, svincolato dopo l'esperienza al Botev Vraca.

Non circola più neppure il nome di Luca Tremolada del Brescia, comunque non naturalmente prima punta, ma con insistenza si fa quello dell’uruguaiano Felipe Avenatti, attualmente allo Standard Liegi; che sembra anche il profilo maggiormente gradito. Entro venerdì, qualcosa dovrà sicuramente muoversi.