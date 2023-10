ufficiale Bassano, grande colpo in attacco: ha firmato il montenegrino Raicevic

vedi letture

Dopo l’esperienza dello scorso anno in Serie C con la maglia del Taranto, appena sei presenze con un assist e zero reti, per il centravanti Filip Raicevic c’è una nuova esperienza in Italia, questa volta in Serie D. Il montenegrino classe’93 è stato infatti tesserato dal Bassano. Questa la nota dei veneti:

"Fc Bassano comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/24 con Filip Raicevic. Filip Raicevic attaccante montenegrino ed ex giocatore di Vicenza, Bari, Livorno e Ternana che conta 234 presenze tra serie B e C con 35 gol realizzati . A Filip un caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa".