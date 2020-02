vedi letture

Livorno, Breda: "Giocato con paura. Dimissioni? Non scappo"

Intervenuto nel post-partita di Livorno-Cosenza, il tecnico degli amaranto Roberto Breda ha così commentato il tracollo interno del Picchi: "Abbiamo giocato con paura, e questi sono i risultati. Volevamo fare una partita diversa, ma non si è vinto un duello. Le due reti subite in pochi minuti sono la prova che con la testa non c'eravamo, adesso c'è soltanto da resettar tutto e ripartire - afferma l'ex Latina, come riportato da Livornotoday -. Dimissioni? Non vedo mai nessuno dimettersi, non vedo perché dovrei farlo io. Lasciare adesso sarebbe come scappare, ed io non scappo mai. Il presidente poi ha la libertà di prendere le scelte che vuole, ma non mi pare che il Livorno senza di me abbia vinto".