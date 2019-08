© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista classe ‘99 Enrico Del Prato, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della scelta di approdare al Livorno per la sua prima esperienza fra i professionisti: “Sono reduce da alcuni campionati di Primavera per cui il cambiamento è stato forte, devo dire che i compagni mi stanno aiutando molto su questo, il gruppo è unito e le prime sensazioni sono ottime. Sono ancora di proprietà dell'Atalanta ma darò tutto per questa maglia, so di essere arrivato in una piazza importante e calorosa. - si legge su Amaranta.it - Il Mondiale U20 mi ha dato la possibilità di confrontarmi con gente più forte, è stata un'esperienza bellissima che mi ha permesso di crescere."