Livorno, Filippini: "Il Picchi non deve essere terra di conquista"

Il tecnico del Livorno Antonio Filippini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese: "Agazzi ha un trauma contusivo alla coscia, salterà le prossime due gare. Speriamo di recuperarlo per quelle successivi"

La Cremonese?

"Dovremo essere arrabbiati, veniamo da due sconfitte ed è da tantissimo che non vinciamo in casa. Il "Picchi" non deve essere terra di conquista. Dobbiamo tornare a giocare per fare punti. Vogliamo una prestazione positiva per i nostri tifosi, che meritano rispetto. La Cremonese è una squadra costruista per andare in serie A, ancora non si capisce come possoano essere in questa posizione di classifica. Con Bisoli la squadra stanno andanto bene ed hanno aumenantato la loro media punti".

Il futuro?

"La nostra classifica è evidentemente negativa. Ci stiamo allenando per evitare brutte figure, vogliamo chiudere nel miglior modo possibile".