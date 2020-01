© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Mazzeo potrebbe tornare in Serie C. L'attaccante classe '83 di proprietà del Livorno, secondo quanto riporta La Sicilia nell'edizione odierna, interessa al Catania che deve rimpolpare il proprio attacco dopo l'addio a Di Piazza. Mazzeo in stagione ha collezionato dieci presenze, realizzando una rete. L'ex Foggia tornerebbe in terza serie dopo tre anni: nell'ultima stagione in Lega Pro realizzò 21 reti con la maglia rossonera ottenendo la promozione in cadetteria.