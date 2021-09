ufficiale Potenza, già terminata l'avventura di Mazzeo. L'attaccante ha risolto il suo contratto

Serie C

Serie C

È durata poco più di sei mesi l'avventura di Fabio Mazzeo al Potenza. L'attaccante classe '83 era infatti arrivato in rossoblù lo scorso febbraio collezionando 13 presenze con quattro assist nella passata stagione e tre spezzoni di gara in questa. Ora l'addio ufficiale certificato da una nota del club:

"Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto con il calciatore Fabio Mazzeo. A Fabio il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".