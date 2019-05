© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con cinque reti, e tre assist, in 32 partite Filip Raicevic non ha solo contribuito alla salvezza del Livorno, ma si è anche guadagnato la fiducia della società che ora punta a trattenerlo. Il montenegrino classe ‘93, arrivato la scorsa estate dopo il fallimento del Bari, è infatti in scadenza di contratto, ma i labronici – come rivela Tuttosport - starebbero lavorando per prolungare ulteriormente il rapporto.