L’amministratore delegato del Livorno Roberto Spinelli ha parlato a Il Telegrafo del momento difficile in casa toscana con la squadra che nelle ultime quattro gare ha dilapidato un buon bottino di punti prendendo gol sempre allo scadere: “Altre volte abbiamo perso per nostre colpe, ma contro il Frosinone è stata la decisione dell’arbitro, non fra le più accorte, a punirci. I ragazzi mi sembrano però sulla buona strada a livello di prestazioni, l’impegno c’è così come la tensione, ma serve ritrovare un po' di serenità magari anche calciando il pallone in tribuna. Secondo me arriviamo al derby nel migliore dei modi, con la giusta cattiveria. La partita con il Pisa deve essere il nostro momento di svolta. - continua Spinelli soffermandosi sul tecnico Breda – Non voglio neanche prendere in considerazione l’esonero del mister, sono convinto che contro il Pisa la squadra farà una grandissima prestazione e raccoglierà quel che ha perso nelle ultime quattro gare”.