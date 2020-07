Livorno, Spinelli risponde a Lupo: "Non dica fesserie. Dei titolari solo Marras è andato via"

Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo parlando della situazione in casa Livorno aveva accusato il club toscano di “venire meno ai principi di lealtà sportiva”. Una frase che non è piaciuta al presidente amaranto Aldo Spinelli che dalle colonne di Seriebnews.com ha risposto così: “Il direttore Lupo guardi la formazione della scorsa partita e vedrà che ci sono tutti i titolari presenti dall’inizio del campionato, non manca nessuno e solo un giocatore non ha voluto rinnovare il contratto, ovvero Marras. Lui sarebbe rimasto solo in caso di salvezza ma visto che la retrocessione è a un passo ha deciso di andare via. Che non dicano fesserie da Venezia”.